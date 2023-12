Ricardo Paiva assume Boavista: «Estarei de corpo e alma no meu trabalho»

Depois de praticamente duas semanas a partilhar a liderança com Jorge Couto e a acumular funções nos sub-19, Ricardo Paiva vai agora assumir o comando técnico da equipa principal do Boavista a título definitivo, com um contrato válido até ao final da temporada. O técnico, de 43 anos, abraça assim a primeira experiência ao mais alto nível, na qual será acompanhado por Pedro Rufino, Tomás Santos, Francisco Martins, Jorge Couto e Pedro Correia.Sensações: "Estarei de corpo e alma no meu trabalho. O que me importa é o grupo estar focado, motivado. Encontrei um grupo disponível para trabalhar, u grupo com objetivo claro para semanalmente lutar pela vitória."Plantel: "Vejo muita qualidade dentro do plantel, estou satisfeito com os jogadores que tenho e, unidos, tenho a certeza de que vamos conseguir atingir os objetivos."O que esperar frente ao Gil Vicente: "Em termos de exibições, o que espero é que a equipa mantenha ao nível do jogo anterior, uma equipa compacta, esclarecida nos processos e que tenha na vitória o objetivo principal. Em termos de alterações, vamos trabalhar com algumas nuances, aproveitando o trabalho bom que existia já."Ausência de Seba e Makouta: "Vou resolver com as soluções que tenho dentro de portas. Temos vários jogadores de qualidade, vários jogadores capazes de desempenhar as funções. É dentro dessas características e face ao adversário que vamos encontrar que ajustaremos para dar a melhor resposta."Empate travou série de derrotas: "Apanhei um grupo motivado, disponível para ao trabalho, recetivo ás ideias. É sempre um boost positivo para entrarmos numa senda positiva e travar a série de maus resultados. O que me interessa é de facto daqui para a frente. É dar continuidade ao trabalho, pegando nas coisas boas, corrigindo algumas situações."