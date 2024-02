Ricardo Paiva: «Bozeník está fora das opções por decisão da SAD»

O treinador Ricardo Paiva assumiu o "jogo de elevado grau de dificuldade" que o Boavista tem pela frente na visita ao Casa Pia também por força do complicado contexto desportivo que os axadrezados atravessam já que o responsável não só não recebeu nenhum reforço de inverno, como também não poderá contar com a disponibilidade do extremo Tiago Morais, que entretanto foi vendido aos franceses do Lille, bem como o internacional eslovaco Robert Bozeník, por decisão do presidente Vítor Murta."Obviamente nenhum treinador fica satisfeito quando perde um jogador com a importância que o Tiago vinha a demonstrar, mas saiu e agora é desejar-lhe as maiores felicidades. Relativamente ao Robert Bozeník é um assunto que está entregue à SAD e, por decisão da administração, está fora do jogo frente ao Casa Pia, pelo que resta-nos olhar para os que estão dentro de portas no sentido de os potenciar ", lamentou Ricardo Paiva, para logo de seguida deixar um apelo ao universo axadrezado em função das dificuldades em perspectiva até ao final da época: "Reforços, não há. Os nossos reforços serão o carácter dos jogadores que cá estão e os adeptos, que poderão ter um papel de paciência fundamental para suportar a missão de rigor e luta que nos espera".Horizonte de dificuldades suficiente para Ricardo Paiva projectar uma deslocação carregada de problemas, mas onde vincou a ambição do Boavista em querer corrigir o desaire (derrota por 4-1) sofrido em casa ante o Portimonense na última jornada."O último jogo não nos correu nada bem, mas os jogadores têm consciência dos problemas que resultaram da falta de consistência e sinto o grupo unido e focado, mas o Casa Pia também vai querer responder de forma afirmativa ao jogo menos conseguido que realizou, pelo que esperamos muitos problemas", considerou o treinador axadrezado.