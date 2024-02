Ricardo Paiva: «Chaves vai exigir o melhor de nós»

O técnico Ricardo Paiva assumiu o ambiente de conforto que o triunfo ante o Estoril, na última jornada, trouxe ao balneário axadrezado, mas também foi ágil a salientar a incerteza que continua a envolver o Boavista no campeonato para projetar uma visita muito complicada a Chaves (sábado, 15h30) também pelo contexto desportivo que envolve os transmontanos."Trabalhar sobre triunfos é sempre melhor, mas o nosso plano não se alterou em nada porque o percurso continuará a ser complicado e estamos muito conscientes da missão difícil que temos. Não só porque ainda há muita coisa pela frente, como agora espera-nos um jogo de elevado grau de dificuldade, pelo que é obrigatório trabalhar com a mesma seriedade e empenho", comentou o treinador, garantindo que "o último lugar do Chaves diz muito pouco em relação à qualidade do seu plantel e até ao final da época muita coisa se vai alterar": "O nosso adversário reforçou-se bem no mercado de inverno. É uma equipa com muitas soluções, experiência e qualidade, mas que nos últimos jogos não conseguiu traduzir em pontos tudo o que fez por detalhes, pelo que preparamos o jogo com a máxima seriedade a contar com estes factores todos e sabendo que o Chaves vai exigir o melhor de nós".