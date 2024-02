Ricardo Paiva: «Esforço e rigor defensivo»

Ricardo Paiva considerou que o duelo terminou empatado devido ao respeito que as equipas evidenciaram uma pela outra. "As oportunidades e a chegada à baliza não abundaram. Fica um sabor amargo por não termos feito mais no aspeto ofensivo, mas é preciso elogiar o esforço dos jogadores e o rigor defensivo que permitiu manter a baliza a zeros", frisou. O treinador do Boavista deu ainda mérito defensivo ao rival. "Também fechou a baliza a sete chaves", concluiu.