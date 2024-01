Ricardo Paiva: «Os jogadores têm sido uns campeões»

Após oentre Boavista e FC Porto, Ricardo Paiva não escondeu o orgulho nos seus jogadores e fez questão de vincar que a equipa tem trabalhado de forma "séria" pese embora todas as circunstâncias. Em declarações à Sport TV, o técnico dos azadrezados afirmou ainda que o grupo cumpriu de forma competente a estratégia para o jogo."Sem dúvida. Fomos competentes no que trabalhámos ao longo da semana. Uma equipa que sabia das mais-valias do FC Porto. Usámos os meios que tínhamos para levar a estratégia para o jogo. Não é desrespeito, mas uma forma para atingir um objetivo que estava delineado.""Nós temos que ir paulatinamente atrás do objetivo. Temos trabalhado de forma séria. Os jogadores têm sido uns campeões. Sabemos para onde queremos ir. Vamos fazê-lo com os pés na terra para não entrarmos numa situação ilusória.""Foi muito importante. Não deixámos o FC Porto avolumar o pendor ofensivo. É uma equipa que gosta de empurrar os adversários para trás. Com o golo não permitimos que isso se avolumasse. A seguir, houve uma grande defesa do Diogo Costa em que podíamos ter virado o resultado. Na segunda parte tivemos mais dificuldade a sair, mas soubemos sofrer. Disse no balneário que foram uns campeões. Tiveram uma atitude incrível. Muito contente com a atitude dos jogadores. Três pontos só, mas muito contente pela atitude [n.d.r. o Boavista só conquistou um ponto].""É um desafio. Não adianta olhar para o que não é mas para aquilo que é. Temos que ser realistas. Mesmo com as soluções que temos conseguimos corresponder. Mesmo os jogadores que jogam fora da posição, acabam por crescer e correspondem de uma forma fantástica. Desafio sim, mas bem identificado. Não vale a pena fazer sangue à volta disso. É desta forma que vamos viver."