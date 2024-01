Ricardo Paiva: «Poderíamos estar aqui mais duas ou três horas e a bola acabava por não entrar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Paiva, técnico do Boavista, diz compreender a frustração dos adeptos após a goleada sofrida em casa frente ao Portimonense (4-1). O timoneiro da formação axadrezada diz que é preponderante reagir já no próximo jogo.

Primeira e segunda parte muito diferentes

"Na primeira parte faltou a atitude, a determinação que nos caracteriza, faltou a concentração. Defrontando uma equipa como o Portimonense, sabíamos que corríamos riscos se não fôssemos fortes na reação à perda e se cometêssemos erros na primeira fase de construção. Esse relaxamento fruto dos primeiros 10 ou 15 minutos em que chegámos à baliza adversária, ainda que uma velocidade abaixo do normal, remeteu-nos para um período de 20 minutos que foi muito mau e se traduziu nos dois golos sofridos. Marcou o jogo. Começámos a ir atrás da nossa identidade, ao intervalo corrigimos o que tínhamos a corrigir. Na segunda parte fomos claramente superiores, mas acho que poderíamos estar aqui mais duas ou três horas e a bola acabava por não entrar."

Substituição de Reisinho

"Teve mais a ver com questão de atitude e disponibilidade para o jogador do que propriamente por uma questão estratégica. Quem entrou ocupou os mesmos espaços que o Reisinho. Não houve uma diferença muito grande. Estava descontente com o rendimento. Foi por aí."

Bozeník e a despedida

"O Robert no jogo de hoje teve uma série de oportunidades de golo e acabou por não dar continuidade à sua produtividade dos últimos tempos. Sobre esses detalhes relativamente ao despedir, não reparei. E questões de mercado não são para agora."

Exigência dos adeptos

"É compreensível que estejam frustrados. Nós também estamos. A questão da pressão e do favoritismo remete-se para dentro das quatro linhas. Quando não somos capazes de traduzir as nossas intenções e o trabalho em atitude, ainda que seja por breves momentos, depois pagamos a fatura. Estamos obrigados a ter retificação para no próximo jogo darmos uma resposta à altura."