Ricardo Paiva: «Quando jogamos em casa somos sempre favoritos»

Ricardo Paiva fez esta manhã a antevisão do jogo frente ao Portimonense, que se realiza este domingo, às 15h30 no Estádio do Bessa."Será um jogo de grau de dificuldade elevado frente a um adversário com qualidade e que nos pode criar dificuldades. Preparamo-nos nesse sentido porque o Portimonense é uma equipa extremamente bem orientada e com ideias muitos claras sobre o seu jogo. Uma equipa muito pragmática na forma como chega ao terço ofensivo, que tem objetividade capaz de surpreender qualquer adversário pela verticalidade do seu jogo e recheada de individualidades capazes de fazer a diferença"."Os jogos em casa são importantes porque estamos mais associados à nossa gente, à nossa massa adepta que nos pode dar aquela extra que por vezes precisamos, mas não são diferentes da forma como encaramos os outros do campeonato, com o mesmo sentido de responsabilidade e compromisso com a vitória. O objetivo é sempre o mesmo, o de conquistar os três pontos. É verdade que desde setembro não ganhámos, mas por exemplo os dois últimos que fizemos não ganhámos, mas foram dois bons resultados"."Não sente. Sente, isso sim, conforto e isso tem sido visto nos últimos jogos que fizemos em casa em que ficou bem patente esse apoio dos nossos adeptos. Foi muito evidente que em determinados momentos dos jogos eles souberam puxar-nos para cima nas fases em que tivemos mais dificuldades. Espero que continuem a ter esse peso neste jogo e faço desde já um apelo para que compareçam em massa para nos apoiar"."Quando jogamos em casa somos sempre favoritos, as dificuldades do jogo prendem-se com o adversário. Queremos muito a vitória neste jogo e encaramos bem esse favoritismo e com o claro objetivo de conquistar os três pontos".