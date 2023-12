Róbert Bozenik é o jogador do mês de novembro Estrella Galicia

Róbert Bozenik é o vencedor do prémio do mês de novembro Estrella Galicia, galardão atribuido pela votação de adeptos do Boavista nas redes sociais. O avançado tem três golos nos encontros deste mês, dois pelo clube axadrezado e um pela seleção da Eslováquia, qualificada para o Euro' 2024.Com 24 anos, o eslovaco mostrou-se muito agradecido com o prémio, "o primeiro ao serviço do clube", mas deixou uma garantia. "Ficarei sempre mais contente quando a equipa tem sucesso e conquista os três pontos. O prémio é bom, mas o coletivo é o mais importante", revelou."É muito importante para os avançados sentirem confiança. Tenho de agradecer ao nosso staff e aos meus colegas de equipa. O treinador dá-me confiança, diz-me quão bom eu sou. Mas eu quero mais, quero mais pontos, quero ser melhor sucedido. Quando a equipa tem sucesso, eu tenho sucesso", revelou Bozenik, em boa forma no Estádio do Bessa, onde já leva seis golos no campeonato esta temporada.Sobre a recente eliminação da Taça de Portugal e o próximo duelo, também com o Arouca, o jogador vincou que "espera um jogo totalmente diferente" do da prova rainha. "Jogamos no nosso estádio e com os nossos adeptos. Temos um grande relvado, também. Estamos famintos de apoio e de sucesso", salientou, visando ser o "melhor momento para defrontar o Arouca". "Estamos muito mais fortes, também. Aqui, com o apoio dos nossos fãs, vai ser muito melhor".Bozenik vai também na segunda temporada ao serviço do Boavista, a primeira tendo sido por empréstimo do Feyenoord, da Holanda. "O que mudou? Quase nada, é um novo capítulo para mim. O ano passado estive a adaptar-me a uma nova cultura e um novo clube. Não foi fácil, como toda a gente imagina. Mas quando surge uma oportunidade, temos de a aproveitar, e aqui tenho essa chance. Acho que essa foi a grande mudança que senti quando cheguei, agora já não a sinto tanto, fui bem recebido", esclareceu o ponta de lança.O Boavista vai enfrentar o Arouca, este domingo, no encontro da 12ª jornada do campeonato, no Estádio do Bessa.