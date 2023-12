Róbert Bozenik sobre Petit: «Cresceu aqui no Boavista e adora o clube»

Róbert Bozenik recebeu o prémio de jogador do mês de novembro atribuido pelos adeptos do Boavista, mas deixou palavras de bom grado ao treinador Petit, com quem já trabalha há duas temporadas."O treinador é uma lenda viva do clube. Vimos isso quando andamos nas ruas da cidade, aqui perto do estádio até. Como todos podem ver, ele é um produto do Boavista. Cresceu aqui e adora o clube, é fácil notar a paixão dele aqui", revelou o ponta de lança de 24 anos.Este fim de semana é especial para o técnico boavisteiro, que esta sexta-feira fez exatamente dois anos que assinou pelo emblema axadrezado, contabilizando a segunda passagem pela cadeira de treinador e a terceira, no total, visto que fez parte do plantel que venceu o campeonato nacional em 2000/01. Assim, Bozenik também destacou os métodos de trabalho que Petit transmite."Às vezes, torna-se difícil virar um mau momento e a sorte não está do nosso lado. No entanto, o treinador diz sempre que o caminho é trabalhar mais e melhor, que é nesse sentido que as coisas vão melhorar. Esse pensamento fica guardado na cabeça dos jogadores e levamo-lo para todo o lado conosco", refletiu o eslovaco.