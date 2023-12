SAD do Boavista adia AG eleitoral para 5 de fevereiro e Vítor Murta continua em funções

A assembleia geral eleitoral da SAD do Boavista já não vai realizar-se esta quarta-feira, conforme estava inicialmente previsto. A reunião magna foi adiada para as 18h30 do dia 5 de fevereiro, depois de a sociedade Jogo Bonito, de Gérard Lopez, acionista maioritário, ter comunicado a Álvaro Braga Júnior, presidente da mesa, que não seria possível "indicar os órgão da administração a serem votados" atempadamente.Deste modo, Vítor Murta, atual líder da SAD, manter-se-á em plenas funções pelo menos até ao dia 5 de fevereiro. O atual mandato terminava no final deste ano, mas foi prolongado, de forma a evitarem-se possíveis vazios diretivos.Segundo apurou Record, a prioridade dos responsáveis da SAD e de Gérard Lopez é, nesta fase, regularizar a questão salarial, algo que deve ficar regularizado por estes dias. De recordar que o Boavista foi notificado no dia 19 de dezembro pela Liga Portugal para a necessidade de, nos 15 dias posteriores, liquidar essa dívida."A Mesa da Assembleia Geral comunica que a reunião ordinária da Assembleia Geral, prevista para o dia 27 de dezembro, pelas 17:00, será adiada em virtude do requerimento apresentado pela principal acionista – Jogo Bonito, SARL - informando da impossibilidade prática de, atempadamente, indicar os órgãos da administração a serem votados, não se encontrando reunidos os pressupostos para a realização da assembleia geral.Assim, convocam-se os Senhores Acionistas da Boavista Futebol Clube, Futebol S.A.D., (a "Sociedade"), para a Assembleia Geral Ordinária, que terá lugar na sede social, no Auditório do Estádio do Bessa, no Porto, no próximo dia 5 de fevereiro de 2024, às 18:30, com a seguinte ordem de trabalhos:UM – Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais para o mandato de 2024/2026;DOIS – Deliberar sobre a dispensa de prestação de caução dos membros do conselho dos órgãos de administração e fiscalização;TRÊS – Outros assuntos de interesse para a Sociedade.Porto, 26 de dezembro de 2023O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD,ÁLVARO BRAGA JUNIOR"