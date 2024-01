SAD do Boavista quer adiar possíveis negócios para o final da época

O interesse dos franceses do Lille em Tiago Morais é efetivo e o extremo axadrezado foi observado ao vivo no jogo do Estádio da Luz, da jornada 18, mas a verdade é que a SAD axadrezada, apurou Record, não acusou nos últimos dias qualquer proposta concreta para a transferência do internacional sub-21.A intenção de Vítor Murta é segurar, na medida do possível, todas as mais-valias do plantel e Tiago Morais é uma delas, reservando qualquer eventual negócio milionário só para o final da época.Isto porque, a cinco dias do fecho do mercado, a margem de manobra para repor a qualidade no plantel de Ricardo Paiva é diminuta, ainda por cima quando se sabe que o clube do Bessa continua impedido pela FIFA de inscrever jogadores na Liga Portugal.Ou seja, só mesmo um valor que permitisse resolver todos os impedimentos que, ao que apuramos, chegam quase aos sete milhões de euros, poderia mudar o atual quadro e, mesmo assim, com margem muito apertada de dias para se tratar de tudo antes do fecho de mercado, quarta-feira da próxima semana, dia 31.Há, de resto, mais clubes interessados em Tiago Morais, já com sondagens para perceber se havia condições para o negócio, tal como também há clubes interessados em Bruno Onyemaechi e o Nantes é, de facto, um deles. Também, como já foi amplamente registado, a lista de interessados em Bozeník é grande. Mas nestes dois casos aplica-se a mesma informação relativamente a Tiago Morais: não há propostas concretas e só mesmo uma oferta das que são consideradas irrecusáveis poderá mudar o atual cenário…