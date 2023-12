A saída de Petit do Boavista está à distância apenas da oficialização, o que pode acontecer a qualquer momento. Segundoapurou, o treino da manhã desta segunda-feira, que foi posteriormente adiado para a tarde, já foi orientado pelos treinadores adjuntos, sem a presença do técnico principal, o que reforça o cenário de mudança no banco.Recorde-se que Petit colocou o lugar à disposição depois da derrota na Amadora, ontem, diante do Estrela, que constituiu o sétimo desaire consecutivo em todas as competições.