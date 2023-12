Salários do Boavista já começaram a ser liquidados

A SAD do Boavista já tratou de iniciar o pagamento dos salários em atraso. Segundo apurou, as transferências começaram a entrar esta quinta-feira, cumprindo-se a, a quem garantiu que tudo estaria resolvido até final da presente semana, tal como noticiou o nosso jornal na edição impressa.Deste modo, os axadrezados ficam mais próximos de cumprir o prazo imposto pela Liga Portugal para a resolução do problema. Recorde-se que, no dia 19 de dezembro, a SAD foi notificada por ter falhado o controlo salarial, tendo, a partir dessa data, 15 dias para proceder à prova de inexistência de dívida.