Salvador Agra: «Conseguimos empatar, mas por poucos centímetros não foi validado»

Apesar da derrota frente ao Sporting (0-1), Salvador Agra destacou a caminhada do Boavista e realçou que ningué pode ter nada a "apontar" à equipa."Penso que devemos estar orgulhosos do jogo que fizemos. Mesmo na 1.ª parte, a perder 1-0, estivemos em cima do Sporting, demos uma boa imagem e boa resposta. Depois, conseguimos empatar, mas por poucos centímetros não foi validado. Mas fica a raça, o orgulho e o crer desta equipa que tem sido mostrado ao longo destas jornadas. Ninguém nos tem algo a apontar. Pelo contrário. Temos sido uns grandes campeões dentro de campo. Temos uma equipa que dá as mãos quando tem de dar, que nos ajudamos uns aos outros, e toda a gente fica feliz connosco quando honramos este clube. Assim, as coisas ficam mais fáceis e vamos fazer isso daqui para a frente. Obrigado aos adeptos que têm sido fantásticos desde o inicio do campeonato. Queremos que fiquem connosco jogo após jogo", disse o lateral-direito, em declarações à Sport TV.