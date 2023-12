Salvador Agra: «Isto é o Boavista e tem de estar sempre lá em cima»

Salvador Agra diz que o Boavista tem que inverter a série negativa de resultados. Após oa um golo frente ao V. Guimarães, o extremo dos axadrezados afirma que a equipa tem dado tudo e que continuará a lutar diariamente para dar a volta à situação."Nunca deixamos de acreditar e de querer. Sabíamos que era um jogo especial, que a motivação não podia ser diferente ao que temos vindo a fazer desde o início. Tínhamos de ser iguais a nós próprios e foi isso que nós fomos, deixámos tudo em campo e não há nada a apontar à equipa. No futebol há momentos bons e momentos maus. Já passámos pelos dois e queremos inverter a situação em que estamos. Isto é o Boavista e tem de estar sempre lá em cima", referiu, à Sport TV, abordando a semana atípica por culpa da chicotada psicológica."Faz parte do futebol. O mister Petit foi embora, mas nós tivemos uma conversa com ele e pedimos que ele ficasse, mas alegou assuntos pessoais que nós compreendemos. Desejamos-lhe a melhor sorte do mundo e que volte o mais rapidamente possível, porque o futebol precisa de pessoas como o mister Petit. Estamos muito agradecidos por tudo o que fez connosco. Temos de nos unir cada vez mais, que foi o que ele pediu, porque acima de tudo, como ele e o presidente dizem, está o clube e o símbolo que levamos ao peito."