Sasso satisfeito com o empate: «Importante não sofrer»

Sasso, central do Boavista, foi considerado homem do jogo e salientou o facto de a equipa ter conseguido manter a baliza a zeros. "Era importante não sofrer golos, porque o que queríamos era somar pontos. Queríamos os três pontos, mas, na sequência em que vínhamos, somar um ponto também é importante para nós", rematou. As várias ausências por lesão têm sido uma condicionante nos axadrezados. "É difícil, porque são muitos jogadores que estão fora, mas também é uma oportunidade para outros poderem jogar", afirmou.

Do lado do Casa Pia, Felippe Cardoso reconheceu as dificuldades impostas pelo Boavista e considerou positiva a reação à goleada por 8-0 da jornada anterior com o Sporting. "Vamos olhar para este ponto como um começo para voltarmos às vitórias", realçou.