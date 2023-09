Seba Pérez inconformado: «O problema da impotência é que se sente, mas não te dá nada»

O colombiano Seba Pérez recorreu às redes sociais para demonstrar todo o seu inconformismo com os motivos que conduziram o árbitro Artur Soares Dias a expulsá-lo na partida frente ao Sp. Braga com duplo cartão amarelo no espaços de segundos. “O problema da impotência é que se sente, mas não te dá nada. Agora é seguir em frente e pensar no que aí vem. Muito orgulho pelo esforço dos meus companheiros e obrigado aos adeptos pelo apoio”, escreveu o médio no Instagram, plataforma que Angel Gomes, criativo do Lille que passou pelo Boavista, também utilizou para publicar uma foto da expulsão de Seba Pérez legendada apenas com uma palavra: “Brincadeira.”