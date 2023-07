Símbolo das camisolas do Boavista está seguro

O Boavista tem dívida superior a 135 mil euros a Mário Loja, mas o processo movido pelo antigo jogador não coloca em perigo o símbolo das camisolas, que não será leiloado , segundo fonte próxima do processo.O Juízo de Execução do Tribunal Judicial da Comarca do Porto julgou-se incompetente para avaliar o processo, remetendo a competência para o Tribunal do Trabalho.