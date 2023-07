Símbolo do Boavista vai ser leiloado por um valor-base de 200 mil euros

O símbolo do Boavista vai ser leiloado. O valor-base é de 200 mil euros A decisão foi do Tribunal Judicial da Comarca do Porto e a diligência da penhora foi ordenada por uma agente de execução, de Vila das Aves, que ainda não marcou a data do leilão público, que poderá ser agendada nos próximos dias, avança o 'Correio da Manhã' . Em causa está uma dívida superior a 135 mil euros, relativa a salários, ao antigo jogador dos axadrezados Mário Loja.