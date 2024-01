Taças do Boavista em leilão devido a dívidas: Clube vai regularizar a situação esta semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os troféus conquistados pelo Boavista encontram-se listados para leilão na sequência de um processo de pagamentos de dívidas a ex-funcionários, relativo a 2011 e entretanto já resolvido, cujas custas ainda não foram saldadas pela administração.Como é possível aferir na plataforma e-leilões , as licitações estão a decorrer até dia 5 de março e têm um valor de abertura estipulado nos 7.250 euros e valor mínimo de 12.325 euros. No lote estão incluídas: a Taça de Campeão Nacional - Época 2000/2001; 5 Taças de Portugal - Épocas 1974/1975, 1975/1976, 1978/1979, 1991/1992 e 1996/1997; 3 Supertaças Cândido de Oliveira - 1979, 1992 e 1997.Ainda assim, sabeque as custas em causa, num valor a rondar os 8 mil euros, serão pagas pela direção liderada por Vítor Murta ainda esta semana, o que deixará a situação, que se arrastou de uma direção anterior, devidamente resolvida.