Tiago Morais e a época do Boavista: «Todas as equipas atravessam momentos bons e menos bons»

Tiago Morais questionado sobre problemas financeiros no Boavista: «Enquanto jogador tenho de focar-me no treino e no jogo» Tiago Morais questionado sobre problemas financeiros no Boavista: «Enquanto jogador tenho de focar-me no treino e no jogo»

A carregar o vídeo ...

Para assinalar os três anos do dia em que Tiago Morais se tornou no jogador mais jovem do Boavista,juntou-o a Nuno Gomes para uma conversa sobre futebol, o clube boavisteiro e a convivência no Benfica. De 21 para 21. E, nesta entrevista, Tiago Morais falou também sobre a época, a nível individual e coletivoTIAGO MORAIS - Acho que foi muito importante. É sempre bom saborear os primeiros passos na equipa principal, mas nem sempre temos a sequência que desejamos. Passei um bom tempo sem jogar e sou jovem, preciso de jogar. Senti essa necessidade e, em conjunto com o Boavista, achámos que era uma boa solução. Cresci muito no empréstimo, como jogador e pessoa. Cheguei muito mais maduro para conquistar o meu espaço.TM - Talvez, talvez.TM - É futebol. Nem sempre conseguimos manter a mesma performance e todas as equipas atravessam momentos bons e menos bons. Há sempre um jogo para ganhar e temos de focar-nos nisso.TM – Não há muito que possa dizer. Enquanto jogador tenho de focar-me no treino e no jogo. Esse tipo de assuntos ultrapassam-me e não há muito que possa dizer, apenas tentar fazer o melhor dentro de campo.TM – Não penso muito sobre isso. Quem me conhece sabe que gosto de olhar para o momento. Sou jovem, mas o futebol é o momento. É a uma boa forma boa de olhar para o futebol e para a vida.TM – Não. Quer dizer, as principais ligas são as mais atrativas, mas não tenho nenhum em específico.