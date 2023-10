Tiago Morais e os ordenados em atraso no Bessa: «Estamos focados só nos treinos e no jogo»

Tiago Morais recebeu o prémio de jogador do mês de setembro no Boavista e não fugiu a comentar o conturbado momento da equipa, que teve ordenados em atraso, situação entretanto já resolvida pela SAD."Encaramos tudo isso da melhor maneira possível, pois o nosso o nosso foco é trabalhar e são coisas que nos ultrapassam. Não depende dos jogadores e acho que temos um grupo forte e unido. Estamos focados só nos treinos e no jogo. O balneário é sagrado e aquilo que lá falamos fica no balneário. O nosso foco é o treino e o jogo. É nisso que temos que nos focar porque é para isso que nos pagam", sintetizou o jovem avançado de 20 anos, procurando driblar o assunto do momento no Bessa."Este prémio sabe bem, é o meu trabalho, mas tenho de ligar ao coletivo. Ter um prémio individual é sempre bom. Acho que estou num bom momento, tenho de continuar a trabalhar, pois sei que o futebol é o momento já tive algumas aprendizagens sobre isso nos últimos anos. Temos que nos focar no momento. Estou a fazer o meu caminho, já vou a minha quarta época como profissional, é verdade que cheguei cedo, mas acho que já olham para mim de outra maneira", registou ainda Tiago Morais, ele que leva quatro golos nos oito jogos que já realizou esta época, estando também na porta da seleção de sub-21 orientada por Rui Jorge."Estamos num bom momento, já temos alguns pontos e olhamos para todos jogos para ganhar, apesar de não termos conseguido nos dois últimos, mas vamos tentar ganhar o próximo. Vai ser mais um jogo difícil, pois eles fizeram um bom jogo contra o Rio Ave. Temos de entrar fortes, sabemos o que eles podem fazer, mas temos que nos focar em nós e no que sabemos fazer bem."", disse também o avançado, virando já a agulha para o confronto com o Moreirense da próxima sexta-feira e que abre a jornada 8 da Liga, sendo que Tiago Morais estará ausente por ter de cumprir um jogo de castigo, depois de ter visto o cartão vermelho no confronto com o Famalicão.O Boavista é grande surpresa desta época? "Não olho muito para isso, mas para o que é o nosso grupo, confio muito nos meus colegas. Nós sabemos aquilo que podemos fazer e que as pessoas dizem ser surpresa não é surpresa, não tem que mexer muito connosco", vincou ainda Tiago Morais, concluindo com a certeza de que a época de empréstimo em que esteve no Leixões, em 2022/23, foi fundamental para a sua evolução: "Cresci muito. Tenho de agradecer ao Leixões pela oportunidade de ter sido emprestado. Acho que me fez muito bem, estava a precisar de minutos, todos os jogadores precisam, acho que me fez bem ter minutos, cresci como jogador e como homem e cheguei aqui mais forte. A promessa que faço é dar sempre tudo e ganhar."