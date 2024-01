Tiago Morais orgulhoso da exibição do Boavista na Luz: «Jogámos olhos nos olhos»

Tiago Morais mostrou-se bastante orgulhoso da exibição do Boavista, no Estádio da Luz, mas lamenta não ter conseguido sair de Lisboa com pontos ( derrota por 2-0 )."Tentámos tudo, o Benfica é uma grande equipa, tentámos jogar olhos nos olhos, eles mataram o jogo no final. É continuar a trabalhar. Tivemos mais oportunidades, além do livre no final. Podíamos defender melhor, mas faz parte", defendeu o jogador, que fez parte da formação de águia ao peito: "Tenho carinho, já passei aqui na formação, mas agora o meu foco está no Boavista".