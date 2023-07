Tribunal da Comarca do Porto confirma decisão favorável ao Boavista no processo movido por Mário Loja

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto confirmou, esta quarta-feira, decisão favorável ao Boavista no âmbito do processo movido por Mário Loja, antigo jogador dos axadrezados, em que reclama de dívida superior a 135 mil euros.A referida instância, apurou, confirmou a nulidade da decisão do Juízo de Execução do Porto (que tinha sido inicialmente favorável a Mário Loja) por considerar que este não tem competência para deliberar sobre esta matéria, que estará mais na esfera do Tribunal do Trabalho.A administração da SAD axadrezada admite estar disponível para chegar a um entendimento com Mário Loja em relação à dívida em causa, que remonta a 2004.