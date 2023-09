Vítor Murta: «Boavista ainda está em modo de sobrevivência»

Vítor Murta esteve no Podcast Axadrezado numa conversa que durou duas horas e onde o presidente do Boavista teve a oportunidade de esclarecer vários assuntos, começando pela relação que diz "ser saudável, pacífica e de respeito" entre clube e SAD.





Aliás, Vítor Murta acabou por registar que a hipótese de deixar a presidência da SAD, que se levantou em junho, já não se coloca."Nessa altura existiam algumas ideias com as quais não concordava. Mostrei a minha indignação, mas nunca apresentei a demissão, tive uma conversa com o Gerard e as nossas ideias acabaram por ser convergentes", registou, assumindo uma relação de "proximidade e amizade" com o principal investidor e a quem atribuiu "um papel decisivo para a sobrevivência do Boavista".Vítor Murta, de resto, admitiu, que há "funcionários com ordenados em atraso", mas prometeu resolver "esta situação o mais breve possível".Eis as declarações do presidente do Boavista na íntegra."Há uma relação muito saudável entre clube e SAD e outra coisa não podia deixar de acontecer. Uma pacífica e de respeito, as pessoas sabem distinguir o que é a SAD e o clube e as competências de cada uma das instituições.""Há um princípio que nunca vou abdicar e que é a defesa do Boavista e nessa altura existiam algumas ideias com as quais eu não concordava porque as decisões que estavam a ser tomadas não estavam a ir de encontro aos interesses do clube. Mostrei a minha indignação, não apresentai a demissão, tive uma conversa com o Gerard e as nossas ideias acabaram por ser convergentes.Temos uma relação de proximidade e amizade e nunca vou deixar de defender os interesses que são bons para o Boavista e daí ter existido essa discordância e foi apenas isso que aconteceu.""É importante puxar a cassete atrás para as pessoas perceberem melhor, pois ele entra como acionista num momento de muitas dificuldades para o Boavista, logo a seguir à crise da Covid-19 e se ele não tivesse entrado certamente agora o Boavista não estaria na 1ª Liga. Vamos semanalmente dando cota do que se passa no Boavista e o Gerard tem acesso a tudo o que acontece. Ou seja, ele conhece a profundamente a nossa realidade. Eu próprio também já lhe disse que ele deve aparecer cá mais vezes, porque sei que os sócios gostam de sentir que ele também gosta do Boavista, só que ele é um acionista e não posso estar a exigir ao Gerard que ele tenha o mesmo amor ao Boavista que nós temos, porque para nós isto está no sangue. Para nós é impossível faltar a um jogo do Boavista, mas ele vê isto de uma forma distinta, vê como um investimento."Gerard López tem ajudado o Boavista a sobreviver, porque nós ainda estamos em modo de sobrevivência, para depois mais tarde poder tirar os dividendos do investimento do investimento que está a fazer no Boavista. Tem sido extremamente importante, está com o Boavista nos momentos mais difíceis, porque nós estamos constantemente em défice de tesouraria e ele constantemente nos vem ajudando. Nós temos uma herança muito pesada e todos os meses precisamos de arranjar muito dinheiro para fazer face a isto e mesmo assim não conseguimos cumprir com todas as nossas obrigações e sem o Gerard tenho a certeza de que isto não seria possível.""Agora consigo provar ao Gerard que nós sem ovos fazemos omeletes porque temos tido sucesso desportivo mesmo com todas as condicionantes que temos tido. Estou convicto que este é o caminho certo, também com uma aposta na formação, e que nos vai tornar autossuficientes. O Gerard até ao momento tirou zero euros do Boavista, mas obviamente todos nós achamos que o objetivo é tirar porque ele é um investidor não é um mecenas, mas a verdade é que sempre que temos solicitado a nossa ajuda ele tem percebido as nossas necessidades e tem sido tolerante.""Tenho a certeza que vamos fazer um campeonato digno e valorizar os nossos ativos, o que é muito importante. Nós tomamos uma decisão tomada em consciência, pois sabíamos que se abríssemos a hipótese de inscrever jogadores teríamos de vender. Obviamente que o ideal seria pagar os impedimentos e contratar jogadores para criar uma segunda linha de reserva porque estes que estão são os jogadores com quem vamos ter muitas alegrias no futuro"Claro que gerir isto tudo custa muito porque nós temos aqui funcionários com ordenados em atraso, mas estamos a olhar para o futuro é para o Boavista ganhar mais consistência e, se calhar, temos os melhores funcionários do Mundo porque se fosse noutro sítio não aguentavam as dificuldades que aguentam aqui no Boavista. São funcionários que amam o clube, claro que vamos acabar por pagar e regularizar a situação. Não estamos a falar de salários muito elevados, mas claro que esse dinheiro faz falta às pessoas que acabam por ter um espírito de grande abnegação e porque também acreditam neste projeto. Dentro em breve vamos repor os salários em dia. Tem sido uma luta e este é um caminho penoso.""Estamos em modo de sobrevivência, mas temos um projeto e não somos tolinhos. Temos uma série de meninos que em janeiro vão valer muito dinheiro, casos do Malheiro, Onyemaechi, Martim Tavares, Berna, Joel, João Gonçalves, o Tiago Morais. Estes têm o nosso ADN. O ideal teria sido pagar os impedimentos e poder inscrever jogadores, mas a opção foi esta e preferimos não inscrever jogadores e manter estes que nos vão dar muitas alegrias. Obviamente vamos um dia ter de pagar os impedimentos para voltarmos a inscrever jogadores."