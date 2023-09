Vítor Murta: «Bozeník é melhor jogador do que o Musa»

No Podcast Axadrezado, Vítor Murta contou várias histórias do mercado recente, começando por revelar que o Boavista esteve muito perto de vender Bozeník, registando que o internacional eslovaco "é melhor do que o Musa e ainda vai dar muito dinheiro"."No último dia do mercado tivemos oportunidade de vender o Bozenik e o dinheiro dava para pagar todos os impedimentos, mas já não tínhamos tempo de ir ao mercado comprar um jogador com o mesmo valor. O Bozeník vai render muito mais dinheiro no mercado de inverno. É um excelente jogador e ainda agora esteve na seleção da Eslováquia. É melhor jogador do que o Musa", registou, lembrando o avançado croata do Benfica que também brilhou no Bessa."Bozeník tem características fantásticas. Compramos os direitos dele por 850 mil euros, quando a cláusula de opção era de dois milhões de euros. Todos os avançados com o Petit marcam muitos golos, como aconteceu com o Musa e o Yusupha. O Bozeník também vai marcar muito golos e em dezembro podemos vendê-lo por muito mais", registou o presidente do Boavista, esclarecendo também a transferência de Ricardo Mangas, que foi vendido ao V. Guimarães por 900 mil euros."O Ricardo Mangas foi um bom negócio. Foi a melhor proposta que tivemos. Para aquela posição tínhamos um jogador que queremos potenciar esta época. Teria sido um mau negócio se o Mangas estivesse a jogar e a marcar 20 golos. Parece que nem está a jogar, nem tenho visto os jogos do clube dele. Sei que ele queria ir para a Liga dos Campeões, parece que nem está a jogar na Liga Europa ou na Liga Conferência, nem sei...", ironizou Vítor Murta.