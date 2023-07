Vítor Murta com mais 45 dias de suspensão

Vítor Murta, presidente do Boavista, voltou a ser punido com 45 dias de suspensão, depois de, recentemente, ter sido alvo de um castigo idêntico. Os dois processos dizem respeito a factos ocorridos no encontro com o Gil Vicente, sendo que o primeiro foi devido a críticas à arbitragem e este segundo a factos ocorridos no túnel.Na altura, diga-se, Vítor Murta queixou-se da atuação das autoridades no local, dizendo mesmo que foi empurrado.Certo é que o líder dos axadrezados foi agora novamente castigado com um período de suspensão, ao qual acresce uma multa de 3.060 euros. Nuno Ribeiro, diretor de segurança do Boavista, foi punido com 255 euros de multa.O emblema do Bessa, sabe, vai recorrer da decisão.