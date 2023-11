Vítor Murta critica arbitragem do Arouca-Boavista: «É preciso renovar, há árbitros sem qualidade»

Depois da eliminação da Taça de Portugal aos pés do Arouca, Vítor Murta, presidente do Boavista, deixou várias críticas à atuação de Fábio Melo, árbitro que conduziu esta partida da 4.ª eliminatória da prova rainha.Em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, o líder máximo dos axadrezados visou o critério utilizado durante a encontro, sobretudo na hora de mostrar amarelos, e disse que é realmente hora de se renovaram os quadros da arbitragem."A equipa de arbitragem não esteve bem. Não é só por penáltis e expulsões que devem ser avaliados. Hoje, foi uma barbaridade de cartões amarelos aos jogadores do Boavista. O Martim Tavares foi para o hospital, com uma lesão que esperamos que não seja muito grave, mas grave será de certeza, uma lesão sofrida a meio-campo que o árbitro nem falta marcou. O Bozenik sofreu falta, teve de ser assistido e sair do campo lesionado e ainda leva amarelo. Não se consegue perceber. Condicionou a ação dos nossos jogadores. Vi a FPF lançar um apelo para a formação de árbitros. Acho muito bem, é preciso renovar, há árbitros sem qualidade", atirou, que visou também o estado do relvado do Municipal de Arouca.