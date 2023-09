Vítor Murta enaltece liderança do Boavista e lamenta: «Fala-se mais de tomadas e correntes elétricas...»

O @boavistaoficial ocupa o primeiro lugar do campeonato com o orçamento mais reduzido da Liga, mas fala-se mais de tomadas e correntes elétricas do que mérito desportivo. Assim vai o futebol português. pic.twitter.com/Gft3n7E2e3 — Vitor Murta (@vitormurtabfc) September 5, 2023

Através do Twitter, o presidente do Boavista enalteceu o arranque do clube do Bessa na Liga Betclic 2023/24, lamentando que nesta fase se fale mais sobre a polémica do Dragão, no FC Porto-Arouca, do que propriamente no "mérito desportivo"."O @boavistaoficial ocupa o primeiro lugar do campeonato com o orçamento mais reduzido da Liga, mas fala-se mais de tomadas e correntes elétricas do que mérito desportivo. Assim vai o futebol português", lamentou Vítor Murta.