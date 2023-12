Vítor Murta esclarece comentário polémico: «Foi em resposta a uma pergunta sobre reanimar o Boavista»

"Dois meses de salários em atraso não matam ninguém". Esta frase, proferida por Vítor Murta esta sexta-feira, na conferência de imprensa de apresentação de Ricardo Paiva como treinador do Boavista, gerou muita polémica.Deste modo, o presidente dos axadrezado viu-se obrigado a esclarecer o que quis dizer com esta intervenção e, numa nota enviada às redações, explicou que esta expressão foi utilizada num contexto específico."As minhas declarações de hoje - 'dois meses não matam ninguém' - surgiram em reposta a uma pergunta sobre reanimar o Boavista. 'Para reanimar tem de se estar morto' e não é por devermos dois salários que estamos mortos. Recordo que comigo na presidência houve reposição no pagamento de subsídios a todos os trabalhadores. Em alturas de Covid, pagamos integralmente os salários, quando muitos optaram por layoff. Nesse sentido, é errado fazer julgamentos de caráter analisando comentários descontextualizados, e que não haja dúvidas do sofrimento diário, por mim sentido ao ver as dificuldades que todos nós - sem exceção - passamos", explicou Vítor Murta.