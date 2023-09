Vítor Murta reafirma: «Petit é o melhor treinador da história do Boavista»

Vítor Murta esteve no Podcast Axadrezado numa conversa que durou duas horas e onde o presidente do Boavista teve a oportunidade de esclarecer vários assuntos, voltando a elogiar muito Petit e confirmando em absoluto as palavras que já tinha deixado bem vincadas na sua recente intervenção no Thinking Football Summit, no Porto."Com todo o respeito que tenho pelo José Maria Pedroto, Manuel José e Jaime Pacheco, o Petit, com as condições que tem, é o melhor treinador da história do Boavista. Com a equipa que o Jaime Pacheco teve, o Petit era campeão nacional. Está a fazer um excelente trabalho", disse, vincando também o papel de Valentim Loureiro na história dos axadrezados, mas fazendo questão de registar um presente com dificuldades em função das anteriores gestões do clube do Bessa:"O melhor presidente de sempre do Boavista é o major Valentim Loureiro. O Boavista é uma invenção do major. Ele não quis ser campeão. Se quisesse, tinha sido. Temos de refletir se não estamos a pagar o preço de termos sido campeões. Será que, naquela altura, podíamos pagar o que pagávamos aos jogadores? E estamos a pagar o preço do estádio que temos. Ninguém via o buraco para o qual estávamos a caminhar. Todos os meses estamos a pagar isso. Só de seguros pagámos mensalmente 80 mil euros, de água 34 mil euros e 30 mil euros de eletricidade. Ninguém quer saber, querem é saber se a bola entra.""Chidozie é um grande jogador, mas não tínhamos capacidade para esse negócio", juntou ainda Vítor Murta, recordando a compra do central nigeriano ao FC Porto por cinco milhões de euros e que o Boavista ainda está a pagar neste momento, alienando todos os meses parte dos direitos televisivos que recebe.