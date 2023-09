Vítor Murta: «Se o Taremi é batoteiro em atirar-se para o chão, isso também vale para o Rafa ou para o Pote»

Vítor Murta esteve no Podcast Axadrezado numa conversa que durou duas horas e onde o presidente do Boavista teve a oportunidade de falar sobre vários assuntos, incluindo o atual estado do futebol português."Se o Taremi é batoteiro em atirar-se para o chão, é batoteiro, mas isso tanto vale para ele como para o Rafa ou para o Pote. Quero lá saber do FC Porto ou do Benfica. Tenho até uma relação de proximidade maior com outros presidentes do que com Pinto da Costa, o que é natural fruto da idade. Pinto da Costa ganhou o que ganhou, mas o maior presidente de sempre [do futebol português] é o major Valentim Loureiro. Dava cada tareia ao Pinto da Costa e ao Pimenta Machado...", disse quando lhe pediram para esclarecer as declarações que havia feito no recente Thinking Football Summit, no Porto."Não gosto do FC Porto. Uma das fotografias que tenho no meu telemóvel é o meu filho a marcar um golo ao FC Porto. Sabemos o que sofremos por estarmos aqui com eles, mas vou fazer o quê, andar às cabeçadas com eles? Não faz sentido nenhum", registou ainda o líder dos axadrezados.