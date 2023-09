Artur Serobyan no Casa Pia por empréstimo do Ararat-Armenia

O avançado internacional arménio Artur Serobyan tornou-se esta sexta-feira no 10.º reforço do Casa Pia deste defeso, cedido até ao final da época pelo Ararat-Armenia, anunciaram os dois clubes.

O jovem Artur Serobyan, de 20 anos, costuma atuar pelo flanco direito do ataque e chega aos gansos oriundo do Ararat-Armenia, do seu país, tendo apontado, já durante esta temporada, dois golos em nove partidas, quatro delas na Liga Conferência Europa.

Ao serviço da seleção principal da Arménia, o atleta totaliza sete internacionalizações.

Artur Serobyan junta-se aos alas direitos André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel) e Gaizka Larrazabal (ex-Real Saragoça, Espanha), ao defesa central Duplexe Tchamba (ex-Sonderjyske, Dinamarca), ao ala esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), aos médios Rafael Brito (ex-Benfica), Pablo Roberto (ex-Vila Nova, Brasil) e Samuel Justo (ex-Sporting), e aos avançados Fernando Andrade (ex-FC Porto) e Jajá (ex-Athletico Paranaense, Brasil) como contratações do Casa Pia, que continua a ser liderado pelo técnico Filipe Martins.

O Casa Pia, sétimo colocado com quatro pontos, recebe o Rio Ave, 13.º com três, em jogo da quarta ronda da Liga Betclic, no sábado, a partir das 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, com a arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.