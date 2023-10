E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Numa altura em que está a conquistar mais minutos e espreita uma entrada no onze no Casa Pia, Artur Serobyan foi convocado pela seleção da Arménia. Entretanto, Fernando Andrade, que se lesionou contra o Gil Vicente, partilhou uma fotografia a fazer tratamento na coxa direita em casa e ainda não é carta fora do baralho para esta ronda.