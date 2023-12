Beni: «Foram mais eficazes»

O médio Beni apontou a eficácia como factor decisivo da partida. "Foi um jogo bem disputado, tivemos algumas oportunidades, eles também mas foram mais eficazes. Facilitámos no segundo golo e depois fomos abaixo", resumiu. O jogador do Casa Pia assumiu que a equipa tem de melhorar no capitulo da finalização. "Vamos ver se nos próximos jogos falhamos menos e fazemos mais golos", apontou. De partida para representar Angola na CAN, Beni acredita que os companheiros vão estar à altura: "A equipa trabalha muito, os jogadores que forem chamados vão cumprir o papel deles" * j.