Casa Pia anuncia novos elementos da equipa técnica

É É /



Pedro Guerreiro, Gonçalo Santos e Nuno Madureira juntam-se a Filipe Martins, José da Paz, João Santos e Khaled Sidani neste nova época! #LetsGoGansos #VoamosJuntos pic.twitter.com/ATjKfI8XgD — casapiaac (@casapiaac) July 11, 2023

O Casa Pia oficializou esta terça-feira três novos membros para a equipa técnica de Filipe Martins.Gonçalo Santos (ex-jogador que esteve passagens por Estoril, Dinamo Zagreb e Aves), Nuno Madureira (antigo treinador dos sub-19 do Foz FC, da AF Porto) e Pedro Guerreiro (na última época orientou os sub-23 do Estoril), são os novos elementos do staff técnico liderado por Filipe Martins no qual permanecem José da Paz, João Santos e Khaled Sidani em relação à última época.Na temporada passada, os casapianos terminaram a Liga na 10.ª posição.