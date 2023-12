Casa Pia confirma saída de Diogo Boa Alma

O Casa Pia comunicou, este sábado, a saída do diretor desportivo, Diogo Boa Alma, confirmando-se a notícia deno passado dia 26. Em nota oficial, os gansos justificam a saída "devido a motivos pessoais"."O Casa Pia AC informa a saída do diretor desportivo Diogo Boa Alma com efeitos imediatos devido a motivos pessoais. O Clube expressa os mais sinceros agradecimentos deixando votos de felicidades para o seu futuro pessoal e profissional", informaram os gansos, em nota no site oficial.Boa Alma, de 41 anos, esteve no emblema de Pina Manique durante um ano e meio, depois de ter trabalhado noutros clubes na 1ª Liga: V. Setúbal, Santa Clara e V. Guimarães.