Casa Pia contrata brasileiro Pablo Roberto

O médio brasileiro Pablo Roberto tornou-se este sábado na sétima contratação do Casa Pia para a temporada 2023/24 na Liga Betclic, chegando aos gansos proveniente do Remo, ao qual estava emprestado pelo Vila Nova.

Pablo Roberto, de 23 anos, vai viver a primeira experiência profissional fora do Brasil, tendo assinado contrato com o clube lisboeta depois de passagens por Remo, Vila Nova, Bahia, Portuguesa-RJ e Atlético Goianiense, clube no qual fez a sua formação.

Na última época, ao serviço do Remo, Pablo Roberto fez 30 jogos e apontou um golo.

O conjunto liderado pelo treinador Filipe Martins já tinha anunciado seis contratações para a próxima época: o defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel), o defesa central Duplexe Tchamba (ex-Sonderjyske, Dinamarca), o defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), o ala direito Gaizka Larrazabal (ex-Real Saragoça, Espanha), o médio defensivo Rafael Brito (ex-Benfica) e ainda o avançado Fernando Andrade (ex-FC Porto).

Por outro lado, o Casa Pia renovou os contratos com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto, enquanto o guarda-redes João Bravim (Santa Clara), o defesa direito Lucas Soares (Santa Clara), o central Léo Bolgado (Leixões) e os médios Cuca e Afonso Taira (Al Kholood, Arábia Saudita) saíram do clube, em final de contrato.

Após entrar a vencer na nova temporada, com um triunfo frente ao Länk Vilaverdense, por 2-0, na primeira fase da Allianz Cup, o Casa Pia visita o Torreense no domingo, a contar para a segunda fase, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, às 18H00.

Na primeira ronda da Liga Betclic, os gansos, liderados pelo treinador Filipe Martins, visitam o recém-promovido Farense, no Estádio de São Luís, em Faro, às 18H00 de 12 de agosto.