Casa Pia despede-se de Poloni

Derick Poloni está de saída do Casa Pia. Depois deter avançado com a notícia, o emblema lisboeta confirmou há instantes que o defesa-esquerdo vai mesmo deixar de fazer parte do plantel de Filipe Martins.O lateral, de 29 anos, a jogar nos gansos há 3 temporadas, vai agora rumar a Espanha, para representar o Eldense, recém-promovido à 2ª divisão espanhola. Depois de 77 partidas, nas quais apontou 5 golos e fez 4 assistências, o brasileiro despede-se de Pina Manique. No currículo leva ainda uma subida histórica ao primeiro escalão do futebol português.Recorde-se que Filipe Martins fica agora com duas opções para a lateral esquerda da defesa, Lelo e Tiago Dias, mas o primeiro ainda poderá ser transferido até ao final do mercado.