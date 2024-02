Casa Pia: Fernando Andrade volta aos treinos após castigo interno e pode ser convocado

Fernando Andrade voltou aos treinos do Casa Pia e pode ser convocado para a receção ao Arouca, domingo, no jogo de estreia de Gonçalo Santos como treinador principal dos gansos.O avançado cumpriu o período de afastamento do plantel e pagou a multa motivada por um ato de indisciplina e, visto que já se tinha desculpado perante o plantel e a equipa técnica, foi autorizado a voltar a trabalhar com o grupo.Recorde-se que Fernando Andrade, de 31 anos, falhou os dois últimos jogos dos gansos depois de ter abandonado um treino quando percebeu que não ia ser titular frente ao Boavista, na 20ª jornada da 1ª Liga.Falhou o jogo com os axadrezados e também o seguinte, que o Casa Pia perdeu na visita ao Rio Ave, e volta agora às opções. Curiosamente, o brasileiro regressa ao trabalho mas já com outra equipa técnica pois entretanto Pedro Moreira deixou o clube.Contratado no início da época, depois de muito tempo parado no FC Porto - grande parte devido a lesão - Fernando Andrade está com 2 golos e uma assistência em 20 jogos esta temporada, contando todas as provas.