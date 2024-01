Casa Pia oficializa contratação de médio norueguês Kevin Krygard

O médio norueguês Kevin Krygard é a primeira contratação do mercado de inverno oficializada pelo Casa Pia, oriundo do Haugesund, anunciou hoje o clube que ocupa a oitava posição na I Liga portuguesa de futebol.

O médio defensivo de 23 anos, que também pode atuar no centro da defesa, efetuou toda a carreira até ao momento no Haugesund, clube no qual também se formou, num total de seis anos na equipa principal, na qual fez 29 encontros na última temporada.

Se Krygard é a primeira entrada no plantel dos 'gansos' no mercado em vigor, o clube lisboeta já viu sair o capitão Vasco Fernandes para o Desportivo de Chaves, enquanto o avançado arménio Artur Serobyan voltou ao Ararat-Armenia, concluindo a cedência.

O Casa Pia, oitavo colocado, com 19 pontos, recebe o Famalicão, nono, em igualdade pontual, no sábado, pelas 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, em partida da 17.ª jornada da I Liga, com a arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.