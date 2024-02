Casa Pia oficializa saída de Pedro Moreira

O Casa Pia oficializou esta quinta-feira a saída de Pedro Moreira do comando técnico da equipa,na segunda-feira.Tal como o nosso jornal avançou ontem, Gonçalo Santos orientou o primeiro treino como técnico principal e já está a preparar a receção de domingo ao Arouca. Nas próximas jornadas os gansos recebem o Arouca e visitam o V. Guimarães. A boa notícia para o técnico é não ter qualquer baixa para o jogo da 22.ª ronda."O Casa Pia AC anuncia a saída do treinador principal, Pedro Moreira, após ter chegado a mútuo acordo para cessação de contrato. Juntamente com ele, cessam também funções os treinadores adjuntos José Borges e Ricardo Vasconcelos.Queremos expressar os nossos sinceros agradecimentos a Pedro Moreira, José Borges e Ricardo Vasconcelos pelo esforço e dedicação demonstrados durante o período em que estiveram ligados ao clube.Desejamos-lhes as maiores felicidades tanto a nível pessoal como profissional nos seus futuros desafios.Ganso um dia, Ganso para sempre".