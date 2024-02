Casa Pia vai tentar em Guimarães algo inédito nesta Liga: duas vitórias seguidas

No sábado, frente ao V. Guimarães, o Casa Pia vai tentar o que ainda não conseguiu na Liga 2023/24: vencer dois jogos seguidos. Depois do triunfo (1-0) sobre o Arouca na estreia do treinador Gonçalo Santos, esse é próximo objetivo dos gansos.Os gansos até começaram a época com 3 triunfos seguidos fora de casa, mas os 2 primeiros foram para a Allianz Cup, frente a L. Vilaverdense (2-0) e Torreense (2-0). Depois desses encontros, venceram na visita ao Farense, por 3-0.