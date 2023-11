Estreia com rigor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chegou a hora da verdade. Pedro Moreira vai estar sentado no banco pela primeira vez, após ter substituído Filipe Martins como treinador do Casa Pia. Frente ao Nacional, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal, o técnico pediu concentração à equipa para não escorregar na sua estreia.

"Vamos ter pela frente o líder da 2.ª Liga, uma equipa bem orientada, que foi semifinalista da Taça de Portugal na temporada passada e que vem numa sequência de jogos sem derrotas", começou por dizer Pedro Moreira, de 48 anos, exigindo "ambição" aos jogadores para tentar reagir à pesada derrota [0-4] sofrida diante do Estoril. "Sabemos que temos de ser intensos e rigorosos para seguir em frente e é para isso que estamos a trabalhar", sublinhou o novo timoneiro dos gansos.

Madeirenses motivados

Do outro lado, estará um Nacional moralizado e motivado depois de ter assumido a liderança da 2ª Liga na última jornada. "Não olhamos para as competições de forma separada. Olhamos sempre com a mesma filosofia: o próximo jogo é para ganhar. Não estamos a pensar se vamos chegar longe ou se vamos ficar por terra", atirou Tiago Margarido, acreditando que "o adversário irá fazer alterações ao nível da estrutura tática e ao nível da dinâmica".