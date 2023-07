Eteki apresenta-se 2.ª feira no Casa Pia

A situação de Eteki no Casa Pia tem uma novidade: o médio, que estava autorizado a chegar mais tarde, recebeu agora indicação para voltar a Pina Manique na 2ª feira, previsivelmente para seguir com o plantel para o estágio, a realizar em Guimarães.

Como já noticiámos, o camaronês não deve voltar a jogar pelos gansos, mas a verdade é que tem contrato e, como até agora não apareceu nenhuma proposta que fosse interessante para o clube lisboeta, a ordem é para se apresentar. Assim, no início da semana vão estar duas hipóteses em cima da mesa: o jogador chegar com uma proposta – fala-se do Huesca – que seja aceite e volta para Espanha, ou segue com o grupo para estágio.