Felippe Cardoso está disponível para a visita do Casa Pia ao V. Guimarães, no sábado

Felippe Cardoso falhou o jogo com o Arouca mas está disponível para a visita do Casa Pia a Guimarães, no sábado, aumentando assim a concorrência para o lugar de ponta-de-lança no onze dos gansos.Com alguma surpresa, o avançado não entrou convocatória por sentir uma dor muscular mas os exames que entretanto realizou não revelaram qualquer lesão e quando o grupo voltar de folgas vai treinar sem qualquer limitação.Assim, frente ao V. Guimarães, Gonçalo Santos vai poder escolher entre Clayton, Felippe Cardoso e Fernando Andrade, uma boa notícia depois de no jogo de estreia como treinador ter contado apenas com o primeiro, que até acabou por marcar o golo da vitória sobre o Arouca (1-0).Recorde-se que Fernando Andrade não entrou na convocatória para o último jogo porque só foi reintegrado no plantel na véspera da partida, ou seja, fez apenas dois treinos com o grupo antes da receção ao Arouca. O avançado brasileiro cumpriu um período de castigo depois de ter abandonado um treino antes do encontro com o Boavista, para a 20.ª jornada, que terminou 0-0.