Fernando Andrade pode recuperar para o jogo com o E. Amadora. O exame que o avançado fez descartou uma lesão muscular grave, por isso a utilização vai depender da evolução nos próximos dias. Se ficar fora, Filipe Martins vai ter de mexer novamente no trio da frente, depois de na última jornada ter deixado Soma no banco.