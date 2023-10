E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Fernando Andrade estará em dúvida até amanhã, dia em que irá realizar o teste decisivo para saber se poderá ser opção de Filipe Martins para o duelo com o E. Amadora. O brasileiro já treinou com a equipa, mas ainda condicionado, pelo que as últimas horas serão decisivas para que seja dado como apto pelo departamento médico.