Filipe Martins: «As vicissitudes do jogo passado não nos podem abalar»

O Casa Pia encontra-se "muito confiante" no regresso aos pontos no Bessa, perante um Boavista "extremamente moralizado" pelo bom começo de Liga Betclic, em que é líder, assumiu este sábado o treinador Filipe Martins.

"É sempre uma vantagem quando mantemos a estrutura de uma equipa, há uma maior identificação dos jogadores com o processo. O Petit está há algum tempo no Boavista, têm seis pontos, nos quais três foram conquistados contra o campeão nacional. Estão extremamente moralizados, mas, do outro lado, vai estar uma equipa muito confiante em conquistar pontos no Bessa, sabendo que é uma deslocação difícil", disse o técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da terceira ronda, Filipe Martins assegurou que a preparação esta semana decorreu "de forma bastante normal", sem que as vicissitudes da receção ao Sporting tenham abalado os futebolistas dos 'gansos'.

"Esta semana encarámos a preparação de forma bastante normal, tendo a consciência de que estamos a fazer bem as coisas. As vicissitudes do jogo passado não nos podem abalar. Não senti que a equipa tivesse ficado abalada com o que aconteceu. Senti os jogadores muito focados no que controlam e na estratégia para o próximo jogo", frisou.

Na passada semana, o primeiro golo de Paulinho, no triunfo 'leonino' por 2-1, foi, de forma incorreta, validado, uma vez que o avançado estava em posição de fora de jogo, num erro assumido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

"São daqueles erros que ninguém quer cometer, porque não pode passar em claro. Foi erro humano e não teve intenção. Aquilo é matemático. Se errarmos um centímetro, é como a matemática, já vai dar um resultado errado. Vamos seguir em frente", afirmou.

A poucos dias do encerramento do mercado de transferências, Filipe Martins ressalvou que apenas existirão mais entradas no caso de saídas, não 'encerrando' ainda o plantel.

"Até ao final do mercado, pode haver saídas e entradas, sabendo que as entradas estão dependentes das saídas. Se houver, vamos ter de retocar. Não queremos ter um plantel vasto, queremos tê-lo competitivo, mas onde todos se sintam importantes", expressou.

O jovem médio Samuel Justo, anunciado esta semana por empréstimo precisamente do Sporting, está apto e viajará com a equipa para o Porto, integrando a convocatória, enquanto Rafael Brito e Kiki Silva continuam a ser as ausências do Casa Pia, por lesão.

O Casa Pia, com três pontos, visita o reduto do Boavista, líder, com seis, num encontro da terceira jornada da I Liga de futebol, no Estádio do Bessa, no Porto, pelas 15:30 de domingo, com a arbitragem de Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.