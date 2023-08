Filipe Martins: «A vitória é inequívoca»

O resumo do Farense-Casa Pia: os golos, os casos e outros lances O resumo do Farense-Casa Pia: os golos, os casos e outros lances

Filipe Martins deixou elogios à equipa após o triunfo por 3-0 em casa do Farense. "A vitória da nossa parte é inequívoca. No entanto, podemos considerar um bocadinho, se calhar, demasiado alargada a vantagem, também porque o adversário nunca desistiu e teve sempre o jogo entreaberto. A nossa equipa esteve muito bem, controlou muito bem uma ou outra fase de mais ascendente do Farense. E sabíamos que, em vantagem, o Farense teria de arriscar um bocadinho mais e iria dar-nos os espaços de que precisávamos para tentar fazer o segundo golo. Acho que, a partir do segundo golo, tivemos sempre o jogo muito controlado", disse o treinador do Casa Pia.Para Filipe Martins, entrar bem no campeonato é "ótimo". "É sempre importante, depois de uma excelente pré-época que fizemos, capitalizar em pontos o início de campeonato. Sabíamos que não era um jogo fácil, ainda para mais num estádio onde o Farense não perdia há muito tempo. Mas isso também nos serviu a nós de motivação extra, porque sabíamos que vínhamos de uma 'onda' de vitórias, de uma 'onda' de subida, mas acho que, acima de tudo, também houve muito mérito da nossa parte na forma como contrariámos os períodos em que o Farense esteve 'por cima'.", referiu.